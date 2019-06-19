Кандидат в губернаторы Петербурга Машковцев встал в пикет у стен Заксобрания

Бывший глава Камчатской области, кандидат в губернаторы Петербурга от «Коммунистов России» Михаил Машковцев утром 19 июня встал в одиночный пикет у Мариинского дворца, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Коммунист держит в руках плакат «Кандидату в губернаторы затыкают рот». По его словам, поводом для акции стал отказ предоставить ему слово на часе непарламентских партий, который состоится 19 июня в рамках заседания ЗакСа. Ежегодно петербургский парламент выделяет заседание, на котором выступают партии, не представленные в ЗакСе. «Коммунисты России» утверждают, что их на это мероприятие не приглашают уже второй год. Машковцев связывает это со своим желанием стать губернатором.

– Я самый сильный и самый опасный для власти кандидат, поэтому они не хотят, чтобы я лишний раз мелькал, – считает коммунист.

Полиция и охрана Мариинского дворца не мешают проводить акцию. По словам Машковцева, в самом начале пикета правоохранители отмерили 50 метров и разрешили другому представителю «Коммунистов России» встать в свой пикет только на этом расстоянии. Машковцев подозревает, что отмерено было чуть больше положенного. Второй партиец стоит с плакатом «Прекратить дискриминацию партии "Коммунисты России"! ЗакС, не затыкай рот!».

Сергей Еремеев