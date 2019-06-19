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Новости

14:20

Смольный обяжут разработать программы охраны атмосферного воздуха

фото ЗакС политика Смольный обяжут разработать программы охраны атмосферного воздуха

Законодательное собрание в среду, 19 июня, приняло в первом чтении поправку в “Экологический кодекс Санкт-Петербурга". Она наделяет городское правительство полномочием принимать и реализовывать региональные программы в области охраны атмосферного воздуха, в том числе в целях уменьшения выбросов вредных веществ.

Инициативу подготовила депутат “Справедливой России” Надежда Тихонова

“На данный момент не отнесено к полномочиям какого-либо органа государственной власти Санкт-Петербурга полномочие "проведение мероприятий по защите населения при чрезвычайных ситуациях, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей в результате загрязнения атмосферного воздуха", - говорится в пояснительной записке к документу.

Напомним, ранее Надежда Тихонова была выдвинута эсерами в губернаторы Петербурга.

Сергей Еремеев


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