В защиту Шиеса девушка снялась в эмоциональном видеоклипе

В социальной сети "ВКонтакте" получил распространение видеоролик с музыкальным сопровождением, привлекающий внимание зрителей к проблеме мусорного полигона, строительство которого угрожает восточной части Архангельской области.

В экспрессивной манере безмолвствующая девушка на протяжении минуты демонстрирует написанные красным протестные слоганы на различных частях своего тела: "Мы против свалки", "Мы не будем молчать", "Вместе мы сила", "Россия не помойка". За два дня произведение "SOS Шиес" набрало свыше 200 тысяч просмотров.

Отметим, что накануне в знак солидарности с экоактивистами Шиеса их вышли поддержать на площадь Ленина несколько сотен петербуржцев. Акцию удалось согласовать с городским правительством.

Изображение: скриншот клипа "SOS Шиес"

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