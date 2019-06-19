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20:20

В защиту Шиеса девушка снялась в эмоциональном видеоклипе

фото ЗакС политика В защиту Шиеса девушка снялась в эмоциональном видеоклипе

В социальной сети "ВКонтакте" получил распространение видеоролик с музыкальным сопровождением, привлекающий внимание зрителей к проблеме мусорного полигона, строительство которого угрожает восточной части Архангельской области. 

В экспрессивной манере безмолвствующая девушка на протяжении минуты демонстрирует написанные красным протестные слоганы на различных частях своего тела: "Мы против свалки", "Мы не будем молчать", "Вместе мы сила", "Россия не помойка". За два дня произведение "SOS Шиес" набрало свыше 200 тысяч просмотров.

Отметим, что накануне в знак солидарности с экоактивистами Шиеса их вышли поддержать на площадь Ленина несколько сотен петербуржцев. Акцию удалось согласовать с городским правительством.

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Изображение: скриншот клипа "SOS Шиес"


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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