Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

12:57

ГИК объяснил отмену заседания по «тайным» выборам

фото ЗакС политика ГИК объяснил отмену заседания по «тайным» выборам

Горизбирком Петербурга прокомментировал отмену заседания, на котором планировалось обсудить «тайное» назначение выборов в муниципальных округах. Причины ГИК сообщил ЗАКС.Ру 20 июня.

Городская избирательная комиссия заявила, что поступили новые жалобы на муниципальные округа, которые назначают выборы и не предают это решение огласке. Для разбора новых жалоб в ГИКе соберется рабочая группа, после которой уже и проведут заседание, добавили в Горизбиркоме.

«Для того, чтобы решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии было максимально комплексным и способствовало защите прав участников избирательного процесса и при этом абсолютно основанном на законе, устойчивым к оспариванию в судах его нужно подготовить», - сообщил Горизбирком.

Точная дата сбора рабочей группы пока неизвестна, уточнили в ГИКе. Дату нового заседания объявят позже.

По данным активистов и оппозиционных политиков, 9 и 10 июня выборы объявили от 10 до 30 муниципальных образований. Соответствующее решение не опубликовано на сайте МО, также нет газет с копией документа и данные о старте кампании не переданы в Горизбирком. При этом, прием документов у потенциальных кандидатов уже идет. На это им отводится 20 дней с момент вступления решения о назначении выборов в силу.

Ранее ГИК уже собирал рабочие группы по рассмотрению жалоб на «тайные» выборы. В частности, обсуждались МО «Сосновское» и МО «Сампсониевское». Помимо этого, ГИК направил письмо в прокуратуру Петербурга с просьбой усилить контроль за нормотворческой деятельностью муниципальных советов.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев 19 июня заявил, что правовое управление ЦИК уверено в необходимости административного наказания виновников "тайных" назначений выборов в Петербурге. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы считаете, повторятся ли на муниципальных выборах проблемы 2014 года?

Да
Нет, не будет проблем
Нет, проблемы будут новые


Все новости:
17:36 Евросоюз продлил действие "антикрымских" санкций

16:56 Редактору "Урал. МБХ медиа" Верникову предъявили обвинение по делу о "нежелательной организации"

16:53 Муниципал: Решение об объявлении выборов в МО «Прометей» вступило в силу

16:18 "Прямая линия" с Владимиром Путиным завершена   1

16:15 Путин поручил начать брать девушек на учебу в Нахимовское училище

16:07 Муниципал: В МО «Черная речка» муниципальный совет не смог объявить выборы   1

15:45 Путин о затратах на вооружение: Хочешь мира - готовься к войне   1

15:26 Путин об объединении с Белоруссией: Вопроса не стоит

15:22 Муниципал: Потенциальных кандидатов в мундепы МО «Петровский» вытолкнули из здания администрации   2

15:12 Путин об ужесточении наказания за распространение "фейк ньюс": Посмотрим

14:59 Путин поручит генпрокурору проследить за применением закона об оскорблении власти

14:55 Путин отказался либерализовать статью о наркотиках после дела Ивана Голунова

14:47 Муниципал: ИКМО «Академическое» пообещала работать ежедневно с 9-00 до 22-00

14:40 Врио главы Мурманской области: Проблема с зарплатами врачей действительно есть   2

14:17 Следком вновь предлагает ввести уголовную ответственность за врачебные ошибки

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.