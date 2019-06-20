ГИК объяснил отмену заседания по «тайным» выборам

Горизбирком Петербурга прокомментировал отмену заседания, на котором планировалось обсудить «тайное» назначение выборов в муниципальных округах. Причины ГИК сообщил ЗАКС.Ру 20 июня.

Городская избирательная комиссия заявила, что поступили новые жалобы на муниципальные округа, которые назначают выборы и не предают это решение огласке. Для разбора новых жалоб в ГИКе соберется рабочая группа, после которой уже и проведут заседание, добавили в Горизбиркоме.

«Для того, чтобы решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии было максимально комплексным и способствовало защите прав участников избирательного процесса и при этом абсолютно основанном на законе, устойчивым к оспариванию в судах его нужно подготовить», - сообщил Горизбирком.

Точная дата сбора рабочей группы пока неизвестна, уточнили в ГИКе. Дату нового заседания объявят позже.

По данным активистов и оппозиционных политиков, 9 и 10 июня выборы объявили от 10 до 30 муниципальных образований. Соответствующее решение не опубликовано на сайте МО, также нет газет с копией документа и данные о старте кампании не переданы в Горизбирком. При этом, прием документов у потенциальных кандидатов уже идет. На это им отводится 20 дней с момент вступления решения о назначении выборов в силу.

Ранее ГИК уже собирал рабочие группы по рассмотрению жалоб на «тайные» выборы. В частности, обсуждались МО «Сосновское» и МО «Сампсониевское». Помимо этого, ГИК направил письмо в прокуратуру Петербурга с просьбой усилить контроль за нормотворческой деятельностью муниципальных советов.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев 19 июня заявил, что правовое управление ЦИК уверено в необходимости административного наказания виновников "тайных" назначений выборов в Петербурге.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.