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13:41

Петербургский суд отклонил апелляцию по делу о вытоптанных газонах на акции протеста

фото ЗакС политика Петербургский суд отклонил апелляцию по делу о вытоптанных газонах на акции протеста

Коллегия петербургского городского суда 20 июня не удовлетворила жалобу петербургских сторонников Алексея Навального на штраф в 7,3 млн рублей за газоны, цветники и кустарники, поврежденные на состоявшейся 5 мая 2018 года акции против инаугурации Владимира Путина.

Суд установил, что сотрудник штаба Навального Денис Михайлов и федеральный координатор движения “Весна” Богдан Литвин, будучи организаторами несанкционированной акции, не смогли сообщить о правонарушениях полицейским или остановить толпу, когда та топтала зеленые насаждения в Александровском саду и саду у Зимнего дворца.

При этом ответчики обратили внимание на то, что в материалах дела нет вообще никаких доказательств того, что они сами находились в этих зеленых зонах. Более того, к тому моменту, когда участники акции пришли к Зимнему дворцу, Литвин уже был задержан полицией.

- Литвину вменяется неисполнение обязанности, которая на нем и не лежала. Правоохранительные органы должны следить за правопорядком. Тяжело экипированная полиция и Росгвардия и вытоптали этот пресловутый газон, - заявил адвокат ответчика Виктор Воробьев.

На ту же тему высказался представитель Михайлова Вячеслав Гамади:

- Нет конкретных доказательств, что именно участники мероприятия вытоптали газоны, ни туристы, ни гости города, ни сотрудники полиции.

По ходатайству стороны ответчиков суд ознакомился с видозаписью фрагмента митинга, на которой видно, как люди в форме ходят берцами по газонам.

Михайлов назвал рассматриваемое дело “политическим” и “лицемерным”. По его словам, прокуратура и комитет по благоустройству наказывает за порчу газонов выборочно.

- На днях у нас пройдут “Алые паруса”. Ущерба там приносится городу больше, чем на любом публичном мероприятии, - заметил активист.

В конце своего выступления он обратился к сотрудникам прокуратуры:

- Вы своими преследованиями подталкиваете нас к тем событиям, которые вы сами больше всего боитесь. Вы это слово знаете, оно на букву Р начинается.

Представитель прокуратуры Макар Куницкий отметил, что факт того, что Михайлов и Литвин организовывали состоявшуюся 5 мая акцию ранее был доказан в судах, которые привлекли активистов к административной ответственности как организаторов. В отношении координатора “Весны”, напомним, протокол за организацию несанкционированного мероприятия составили только через два месяца после проведенной акции. Главным доводом в том, что активист что-то организовал было его сообщение в Twitter: “5 мая мы выходим по многим причинам. И за Telegram, и против коррупции и олигархии, и против нарушения наших прав и конституции”.  

Куницкий также отметил, что в материалах дела есть видеозапись, на которой Литвин руководит действиями протестующих. На этом видео участник “Весны” вместе с группой других людей, стоя в толпе, кричит: “На Дворцовую”. Действие происходит не в Александровском саду, а на Невском проспекте.

Адвокаты ответчиков, как и во время рассмотрения дела судом первой инстанции, заявили, что работы по благоустройству Александровского сада и сада у Зимнего дворца осуществляются подрядчиком комитета по благоустройства СПП “Центральное” в соответствии с госконтрактом. Соответственно, ущерб понес не город, а частная фирма, от которой жалоб в суд не поступало. Представитель комитета по благоустройству, который выступал в деле третьей стороной, заявил, что контрактом не предусмотрены траты из-за форс-мажорных обстоятельств, а траты на работы по благоустройству зеленых зон после “Алых парусов” и некоторых других городских праздников закладываются в контракт заранее.

Добавим, что, оставив сумму штрафа без изменения, суд снизил размер госпошлины с 60 до 44 тысяч рублей.

Сторонники Навального уже объявили сбор средств в поддержку оштрафованных. По словам Михайлова, для него и Литвина это будет единственным выходом из ситуации.    

Сергей Еремеев


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