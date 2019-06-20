Путин об объединении с Белоруссией: Вопроса не стоит

Вопросы для "Прямой линии" с Владимиром Путиным поступают из разных концов не только страны, но и мира. Многих интересует щекотливая тема о возможности объединения России с соседней Белоруссией. Глава государства заверил, что в ближайшее время взаимной ассимиляции не произойдет.

"Вопроса об объединении в одно государство не стоит, хотя мы давно говорим о создании союзного государства", - ответил Путин.

Напомним, СМИ различного профиля с конца 2018-го года все чаще транслируют ту версию, согласно которой Кремль настроен на слияние со страной-соседом для изменения конституционного строя. Многие полагают, что такая формация требуется Владимиру Путину для того, чтобы он мог оставаться у власти сколь угодно долго. 10 января Лукашенко заявил, что ни за что на такое не пойдет и что с ним возможен только равноправный и паритетный союз.