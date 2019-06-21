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11:30

Вопросы к Путину говорят Шлосбергу больше, чем его ответы

фото ЗакС политика Вопросы к Путину говорят Шлосбергу больше, чем его ответы

Политик Лев Шлосберг признался в том, что не видел ни одной из семнадцати "прямых линий" президента Владимира Путина, всякий раз ограничивая себя чтением их официальных стенограмм. При этом его восприятие в моменты чтения работает довольно своеобразно.

"Все последние годы я получаю информацию больше из вопросов Путину, чем из его ответов. Люди в своих вопросах говорят больше, чем Путин им отвечает", - заметил глава псковского "Яблока".

По словам Шлосберга, ежегодно на таких встречах первое лицо в стране изображает из себя всесильного человека, но получается у него пребывать в этом в образе с каждым разом все хуже и хуже. Между тем, аудиторию, выступающая с вопросами, он строго делит на две категории - людей, у которых "искренне болит", "чудом" прорвавшихся в эфир, и годами проверенных на лояльность и сервильность профессионалов. К "прямой линии", хоть ее формат и воспроизводится десятилетими, уверен "яблочник", невозможно применить понятия "востребованность" или "живучесть"

Это не живучесть, это застой, это одни и те же формы, которые были созданы для Путина в самом начале руководства страной. Под эти формы, хотя это все равно односторонняя форма общения, заточена вся государственная пропаганда.

Лев Шлосберг

Демократ связывает падение общественного интереса к мероприятию с осознанием россиянами ее неэффективности и пониманием того, что в стране фактически ничего не меняется, даже если с бедой кого-то из "достучавшихся" точечно удалось справиться.

Во время прошедшего 20 июня эфира Путин отвечал на вопросы о грязной воде в Тюмени, внимал фермерам и дискутировал с гражданами о невзгодах косаток. Многие ждали, что в фокус внимания главы государства, наконец, попадет тема мусорного полигона в Архангельской области, но, несмотря на специально записанное поморами видеообращение, за четыре часа о проблеме не было сказано ни слова. Зато ясность была достигнута в другом вопросе: часто называемая с печальной иронией "народной" 228 статья УК либерализована не будет.

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11:49    
Почти никто из президентов стран мира не проводит прямые линии с народом, а Путин их проводит ежегодно...Думаю, что это одна из его форм гибридной борьбы с оппозицией, прежде всего, с прозападной...Он подаёт себя демократом, спускает пар протеста в народе и тд. Думаю, что данная форма эффективна!

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