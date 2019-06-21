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11:58

Игнорирование Путиным темы Шиеса создало "аншлаг" в центре Архангельска

фото ЗакС политика Игнорирование Путиным темы Шиеса создало "аншлаг" в центре Архангельска

Ряды участников "бессрочного протеста" в Архангельске, с начала апреля ежедневно выходящих на центральную площадь Ленина, в день "прямой линии" с президентом Владимиром Путиным значительно пополнились, передает местный портал "29.ru". Поводом для этого стали обманутые ожидания: в течение четырех часов общения с народом глава государства не сказал о проблемах региона с мусором ни единого слова. В результате, вместо привычных единиц протестующих в центре города возникло в десятки раз больше граждан.

Ближе к вечеру солидарность с ними стали открыто проявлять автомобилисты, которые в массовом порядке одобрительно сигналили, наблюдая за акцией через стекло. Этому попытались воспрепятствовать сотрудники дорожно-патрульной службы. Выбегая на проезжую часть, они останавливали водителей, препятствовали их проезду и требовали прекратить давать "позывные" солидарности. Сообщается, что это вызвало негодование собравшихся, и правоохранителям некоторое время кричали "Позор".

До столкновений не дошло: когда автомобилистов вынудили удалиться, акция, вернувшись в спокойное русло, так же и завершилась.

Напомним, что протест связан с завозом подмосковного мусора на строящийся полигон на границе с республикой Коми, около станции Шиес.

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