Единороссы взяли на себя ответственность за исполнение новых наказов Путина

Секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак сделал выводы из прошедшей 20 июня "прямой линии" президента Владимира Путина и счел, что каждая проблема, которую Путин пообещал решить, должна главным образом стать предметом внимания и усилий его однопартийцев.

"Мы берем на себя эту ответственность, ставим своей целью укрепление России и, в конечном итоге, улучшение жизни людей. Конечно, ситуацию 90-х мы не должны допустить", - сказал он, очевидно, апеллируя к одному из пассажей президента, говорившего о периоде 1990-х годах как о временах разрухи и засилья криминала.

Цель и интерес единороссов должны, по словам Турчака, состоять в том, чтобы "записочки", адресованные национальному лидеру, как минимум, "не затерялись".

"Обычно по итогам прямой линии через какое-то время готовится список поручений, назначаются ответственные, прописываются сроки исполнения. Но мы ждать не будем. Мы уже начали работу", - афишировал сенатор.

В числе важных задач он также обозначил информирование широкой публики о национальных проектах, о которых многие ничего не знают и из-за этого имеют недостоверное представление о властной работе.

Традиционный, семнадцатый по счету разговор Путина с народом и прессой продлился четыре часа. В ходе встречи удалось узнать, что скандальную "наркотическую" 228 статью УК государство смягчать не собирается.