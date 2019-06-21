В МВД создадут структуру по выявлению "наркотических" злоупотреблений

В Министерстве обороны создадут специальное подразделение, которое будет заниматься выявлением нарушений сотрудников, работающих в сфере наркоконтроля, известила "Интерфакс" официальный представитель МВД Ирина Волк.

Озвученное ей поручение сразу после "Прямой линии" с Владимиром Путиным дал глава ведомства Владимир Колокольцев. Он приказал начальникам Главного управления собственной безопасности и организационно-штатного управления МВД разработать предложения о создании новых "наркотических" спецподразделений. Сколько сотрудников войдет в состав структур, а также их функционал пока не определены.

Во время "Прямой линии" Путин сообщил, что не считает необходимым делать 228 статью УК РФ более либеральной, однако усилить контроль за надзором за органами по борьбе с наркопреступлениями он считает вещью крайне необходимой.