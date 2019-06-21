Стали известны регионы РФ, в которых тормозит "мусорная" реформа

Профильный Telegram-канал Министерства природных ресурсов и экологии России "Комитет охраны природы" опубликовал имена руководителей регионов РФ, с которыми глава ведомства Дмитрий Кобылкин в ближайшее время обсудит причины, по которым на вверенных им территория "буксует" "мусорная" реформа.

В числе субъектов РФ, которые так и не перешли на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, вошли Архангельская и Владимирская, Курганская и Рязанская области, Еврейская автономная область, Забайкальский, Приморский, Хабаровский и края, Ненецкий автономный округ. Также в этом перечне присутствуют Москва и Петербург - согласно федеральному законодательству, у них есть "отсрочка" для принятия реформы.

Совещание Кобылкина с губернаторами состоится на следующей неделе.

Накануне, 20 июня, тема мусора и его повсеместного засилья, а также отсутствия в России должных систем переработки ТБО была частично поднята на "Прямой линии" с Владимиром Путиным.