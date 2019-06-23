Полиция отпустила активистку штаба Навального Гусеву

Полицейские отпустили заместителя главы Штаба Алексея Навального в Петербурге Ольгу Гусеву, задержанную утром по КУСП. Гусева - один из авторов скандального видео "Как рисуют подписи за Беглова".

Как рассказала Гусева ЗАКС.Ру, сотрудники правоохранительных органов так и не объяснили ей причину задержания. Полицейские лишь сообщили активистке, что это может быть связано с уголовным делом. Задержана Гусева была в Петербурге, однако ее собирались вести в отдел полиции в Ломоносовском районе. У активистки нет догадок, почему именно туда.

Отметим, ранее 23 июня стало известно, что активиста "Весны" Валентина Хорошенина задержали на выходе из дома. Его также планировали везти в отдел полиции в Ломоносовском районе. Движение "Весна" в соцсетях сообщает, что связи с Хорошениным до сих пор нет и где он сейчас - неизвестно.

По словам Гусевой, задержавшим ее полицейским кто-то позвонил и сказал, что ее не нужно вести в Ломоносов. В итоге активистку доставили в ближайший отдел и отпустили, попросив прийти к правоохранителям самостоятельно 24 июня. В штабе Навального связывают инцидент с опубликованным 21 июня видео о сотрудниках администрации Выборгского района, оформляющих подписные листы в поддержку Беглова.

В сюжете видно, что женщины в актовом зале оформляют некие документы, названные «подписными листами губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, 8 сентября», внося туда паспортные данные граждан.

Сам Беглов утверждает, что не имеет к этому отношению, сказав, что это «либо какая-то провокация, либо злой умысел, либо это какая-то глупость». Накануне полиция начала проверку по просьбе Беглова.

Гусева рассказала ЗАКС.Ру, что штаб планирует сегодня снимать продолжение истории о фальсификациях сбора подписей в районной администрации.