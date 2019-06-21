Беглов назвал провокацией видео с "фальсификацией подписей" в свою поддержку

По словам врио губернатора Петербурга Александр Беглов, оформление подписных листов в его поддержку в администрации Выборгского района не имеет к нему никакого отношения. Соответствующее заявление градоначальника опубликовал Telegram-канал "Mash на Мойке"

"Мой штаб общественной поддержки не имеет к этому никакого отношения. Я обращаюсь к правоохранительным органам, чтобы они разобрались, что это такое. Либо это какая-то провокация, либо злой умысел, либо это какая-то глупость", - сказал Беглов.

Ранее 21 июня Штаб Алексея Навального в Петербурге опубликовал видеозапись, на которой видно, как в актовом зале администрации Выборгского района за столом сидят женщины, которые оформляют некие документы, в пустые поля они вписывают паспортные данные граждан. На бумаге якобы имеется запись о том, что она является "подписным листом губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, 8 сентября". На столах, отметили также активисты, имелась специальная "должностная инструкция" по заполнению документов.

Сотрудники Штаба Навального обратились в Следственный комитет, подозревая возможную фальсификацию избирательных документов.

Напомним, Александр Беглов участвует в выборах губернатора Петербурга в качестве самовыдвиженца, хотя и состоит в партии "Единая Россия" с 2003 года. Для регистрации ему нужно предоставить в Горизбирком более 76 тысяч подписей поддержавших его петербуржцев.

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