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18:51

"Навальнисты" заявили, что "поймали" бюджетников на предвыборной фальсификации

фото ЗакС политика "Навальнисты" заявили, что "поймали" бюджетников на предвыборной фальсификации

Сотрудники петербургского штаба политика Алексея Навального утверждают, что им удалось застать сотрудников администрации Выборгского района за оформлением подписных листов в поддержку временного градоначальника Северной столицы Александра Беглова.

На видео, которое опубликовали "навальнисты", в актовом зале районной управы за длинным столом сидят женщины, которые оформляют некие документы, в пустые поля которых они вписывают паспортные данные граждан. На бумаге якобы имеется запись о том, что она является "подписным листом губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, 8 сентября". На столах, отметили также активисты, имелась специальная "должностная инструкция" по заполнению документов.

"Откуда вы взяли данные? Вам их принесли? Вы сборщиком подписей являетесь? Люди вам давали согласие, чтобы вы переписывали их паспортные данные?", - все эти вопросы "навальнистки" остались без ответа.

"Сегодня вечером нами будет направлена жалоба в Следственный комитет, так как это правонарушение квалифицируется по ч. 2 статьи 142 УК РФ - фальсификация избирательных документов", - пообещали в штабе оппозиционера.

Взять комментарий у пресс-службы районной администрации ЗАКС.Ру не удалось.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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