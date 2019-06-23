Активиста задержали на сходе у Гостиного двора за плакат о пудинге

Полицейские на сходе против фабрикации дел у Гостиного двора задержали активиста Алексея Соловьева, который стоял с плакатом о пудинге и, возможно, ЛОР-врачах, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

На плакате молодого человека не было упоминаний о политиках, однако к нему подошли правоохранители, в мегафон сказали, что его акция незаконна. Активист свернул плакат, стал отходить, но его догнали, схватили и отвели в автозак.

Соловьев стал третьим задержанным. Ранее правоохранители отвели в автозак Вадима Казака и мужчину, пикетировавшего рядом и критиковавшего президента Владимира Путина. Сход продолжается, на нем присутствуют порядка 40 человек, из них около пяти с плакатами. В том числе пришла художница Елена Осипова. Она стоит с плакатом в поддержку политзаключенных ингушей.

Фото: Сергей Еремеев

Сергей Еремеев

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