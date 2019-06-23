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23 июня, 18:38

Еще одного пикетирующего задержали у схода против фабрикации дел в Петербурге

фото ЗакС политика Еще одного пикетирующего задержали у схода против фабрикации дел в Петербурге

Полицейские задержали еще одного участника схода против фабрикации дел у Гостиного двора, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Мужчина стоял отдельно ото всех с плакатом с критикой Владимира Путина. Его отнесли в автозак за руки и за ноги, окружающие кричали «Позор!».

Время от времени полиция объявляет в мегафон, что акция незаконна. Активисты отвечают: «Мы стоим с фотографиями, что именно мы делаем не так?». Этот вопрос полицейские игнорируют.

Сход продолжается, с фотографиями фигурантов разных дел стоят около 20 человек, еще 20-30 человек находятся рядом. Продолжает стоять в контрпикете и известный гееборец Тимур Булатов. Ранее был задержан активист Вадим Казак.

 

Сергей Еремеев

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