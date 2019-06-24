Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

17:03

Kinodanz в суде отказалась от иска в 1 млн рублей, поданного к BadComedian

фото ЗакС политика Kinodanz в суде отказалась от иска в 1 млн рублей, поданного к BadComedian

Кинокомпания Kinodanz в суде закрепила свое желание пойти с видеоблогером Евгением Баженовым (BadComedian) на мировую, отказавшись от поданного иска в размере 1 млн рублей, передает "МБХ медиа".

Представитель компании заявил соответствующее ходатайство на заседании, которое горсуд Красногорска удовлетворил. Таким образом, мировое соглашение между Баженовым и кинокомпанией Kinodanz было процессуально оформлено.

Ранее о том, что блогер и подконтрольная Минкульту компании уладили конфликт сообщил адвокат Баженова Сергей Панченко.

Конфликт начался с того, что в своей разгромной рецензии на фильм "За гранью реальности" Баженов использовал отрывки из него, чем нарушил, с точки зрения производителя картины Kinodanz, авторские права. От блогера потребовали удаления видеообзора и выплаты компенсации в размере 1 млн рублей.

Баженов был категорически не согласен с претензиями, полагая, что кино, снятое на деньги налогоплательщиков, налогоплательщики имеют право посмотреть на каком угодно канале (Минкульт действительно оказывает Kinodanz финансовую поддержку).

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон

Опрос:
Как вы считаете, повторятся ли на муниципальных выборах проблемы 2014 года?

Да
Нет, не будет проблем
Нет, проблемы будут новые


Все новости:
18:13 Беглов поручил КГИОП жестче работать с нерадивыми владельцами домов-памятников

18:12 Под Новгородом нашли останки 400 людей, расстрелянных немцами в годы ВОВ

17:41 Задержанного у Гостиного двора активиста из суда вернули в полицию

17:36 Беглов собрал необходимое количество подписей в свою поддержку, но останавливаться не намерен   1

17:31 Миненко поручил ТИКам "личный жесткий контроль" за ИКМО

17:30 Суд отказал в иске «Воин-В» к градозащитникам на 3,5 млн рублей

17:08 Вишневский нашел «склад агиток» Беглова в муниципалитете «Северный»

17:03 Kinodanz в суде отказалась от иска в 1 млн рублей, поданного к BadComedian

16:58 В знак солидарности с активистами Шиеса ярославцы объявили свою "экобессрочку"

16:35 Пост главреда радиостанции "Говорит Москва" достался журналисту Роману Бабаяну   1

16:20 Муниципал: Самовыдвиженцы из МО «Екатерингофский» только через 2 недели узнали о назначении выборов

16:20 Житель Нового Уренгоя записал видеообращение с угрозами мэру

15:54 Максим Шевченко разоблачит кандидатов, заподозренных в связях с Кремлем   1

15:27 В Петербурге кратно падает количество частных вузов   2

15:12 Реставрация и капремонт многоквартирных домов-памятников начнется в Петербурге в 2021 году

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.