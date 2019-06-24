Kinodanz в суде отказалась от иска в 1 млн рублей, поданного к BadComedian

Кинокомпания Kinodanz в суде закрепила свое желание пойти с видеоблогером Евгением Баженовым (BadComedian) на мировую, отказавшись от поданного иска в размере 1 млн рублей, передает "МБХ медиа".

Представитель компании заявил соответствующее ходатайство на заседании, которое горсуд Красногорска удовлетворил. Таким образом, мировое соглашение между Баженовым и кинокомпанией Kinodanz было процессуально оформлено.

Ранее о том, что блогер и подконтрольная Минкульту компании уладили конфликт сообщил адвокат Баженова Сергей Панченко.

Конфликт начался с того, что в своей разгромной рецензии на фильм "За гранью реальности" Баженов использовал отрывки из него, чем нарушил, с точки зрения производителя картины Kinodanz, авторские права. От блогера потребовали удаления видеообзора и выплаты компенсации в размере 1 млн рублей.

Баженов был категорически не согласен с претензиями, полагая, что кино, снятое на деньги налогоплательщиков, налогоплательщики имеют право посмотреть на каком угодно канале (Минкульт действительно оказывает Kinodanz финансовую поддержку).