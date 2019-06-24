Глава Ингушетии Евкуров уходит в отставку

Руководитель республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров объявил о желании покинуть свой пост, сообщает ТАСС.

"Я принял решение обратиться к президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о досрочном сложении с меня полномочий главы республики", - гласит его обращение, показанное по республиканскому телевидению.

Евкуров возглавлял кавказский регион на протяжении последних одиннадцати лет.

Чаще всего в федеральной новостной повестке в течение последнего года Ингушетия появлялась в связи территориальным конфликтом, существующим между ней и соседней Чеченской республикой. С 2018 года тысячи ингушей на улицах выражали недовольство передачей части территории Чечне. Некоторые стихийные волнения были столь яростными, что полиции даже приходилось стрелять в воздух для острастки демонстрантов. Федеральные телеканалы старались избегать этой болезненной темы.

Уступив часть земель Рамзану Кадырову, 55-летний Евкуров стремительно стал терять популярность у себя на Родине. С момента его последнего переизбрания региональными депутатами прошло менее года.