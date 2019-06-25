Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

13:55

Олег Капитанов принял предложение Беглова перейти в Смольный и покидает ЗакС

фото ЗакС политика Олег Капитанов принял предложение Беглова перейти в Смольный и покидает ЗакС

Временный градоначальник Северной столицы Александр Беглов предложил лидеру фракции петербургского Заксобрания Олегу Капитанову трудоустройство в Смольном и возглавить комитет по межнациональным отношениям. Приглашение, передает телеканал "Санкт-Петербург", прозвучало во время сегодняшнего заседания городского правительства.

"С огромным удовольствием это сделаю. Русские - многонациональный народ, и это надо помнить", - заявил, внемля призыву врио губернатора, Капитанов.

Таким образом, Капитанов расстанется с постом лидера фракции либерал-демократов.

На заседании правительства также были представлены новые руководители двух комитетов Смольного: Виктор Борщев занял место председателя Жилищного комитета, а Денис Беляев - комитета по природопользованию и охране окружающей среды. Беглов также сообщил, что отставку нынешнего главы комитета по межнациональным отношениям Олега Махно он принял на прошлой неделе. Напомним, источники ЗАКС.Ру сообщали о возможном увольнении Махно еще в феврале

Накануне издание "Поребрик.Медиа" рассказало о том, что Капитанов - автомеханик по образованию - может иметь связи в строительном и гостиничном бизнесе, в связи с чем он и мог получить в "экспресс-режиме" кресло главы фракции ЛДПР.

 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

14:17 Капитанов продолжит участие в губернаторских выборах после назначения в Смольный

17 июня, 15:05 Новым замглавы Центрального района стала экс-сотрудница комитета по промышленной политике

14 июня, 15:57 Место освобожденного от должности Качаева временно займет его заместитель Громова

6 июня, 20:31 СМИ: Глава комитета по предпринимательству Качаев уходит в отставку

6 июня, 13:00 В администрации Красногвардейского района назначили нового врио замглавы

4 июня, 18:43 Беглов назначил новых глав комитета по природопользованию и жилищного комитета

4 июня, 13:59 СМИ: В ГБУ "Управление инвестиций" сменился руководитель

4 июня, 12:36 Врио главы комитета по природопользованию назначен Денис Матвеев

27 мая, 20:17 Глава комитета по природопользованию лишился должности

27 мая, 14:51 Главой комитета по госзаказу назначен Александр Жемякин

Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон

Опрос:
Как вы считаете, повторятся ли на муниципальных выборах проблемы 2014 года?

Да
Нет, не будет проблем
Нет, проблемы будут новые


Все новости:
15:22 "Навальнисты" требуют привлечь Беглова к уголовной ответственности

14:55 Советник Беглова Фурманов официально исключён из Союза театральных деятелей

14:31 Муниципал: Кандидаты в мундепы МО "Морские ворота" обещают голодать, пока ИКМО не примет у них документы

14:17 Капитанов продолжит участие в губернаторских выборах после назначения в Смольный

13:59 Ущерб от свалок в поселке имени Свердлова оценили в 24 млн рублей

13:55 Олег Капитанов принял предложение Беглова перейти в Смольный и покидает ЗакС

13:32 Быков: Конфликт с Грузией - игра власти на вечной "обиженности" россиян   3

13:15 Муниципал: Ночевавший в МО "Морские ворота" депутат Виниченко сообщил, что некто собирался сломать ему ноги

12:51 Муниципал: Амосов выступил с критической речью в стенах МО Академическое

12:45 Муниципал: Кандидат в мундепы округа "Сампсониевское" жалуется на препятствия со стороны ИКМО

12:20 "Коммунисты России" осудили "буйство" выпускников ВМА на "Алых парусах"

12:07 Муниципал: Бесфамильная представительница ЦИК посетила МО "Академическое"

12:00 Муниципал: Вице-спикер ЗакСа Дроздов о ситуации в МО "Академическое": Всё в рамках закона

11:48 Проведшего два года в колонии за пост в соцсети активиста снова задержали

11:48 ГИК намерен отказаться от создания дополнительных избирательных участков в Московской и Новгородской областях

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.