Олег Капитанов принял предложение Беглова перейти в Смольный и покидает ЗакС

Временный градоначальник Северной столицы Александр Беглов предложил лидеру фракции петербургского Заксобрания Олегу Капитанову трудоустройство в Смольном и возглавить комитет по межнациональным отношениям. Приглашение, передает телеканал "Санкт-Петербург", прозвучало во время сегодняшнего заседания городского правительства.

"С огромным удовольствием это сделаю. Русские - многонациональный народ, и это надо помнить", - заявил, внемля призыву врио губернатора, Капитанов.

Таким образом, Капитанов расстанется с постом лидера фракции либерал-демократов.

На заседании правительства также были представлены новые руководители двух комитетов Смольного: Виктор Борщев занял место председателя Жилищного комитета, а Денис Беляев - комитета по природопользованию и охране окружающей среды. Беглов также сообщил, что отставку нынешнего главы комитета по межнациональным отношениям Олега Махно он принял на прошлой неделе. Напомним, источники ЗАКС.Ру сообщали о возможном увольнении Махно еще в феврале.

Накануне издание "Поребрик.Медиа" рассказало о том, что Капитанов - автомеханик по образованию - может иметь связи в строительном и гостиничном бизнесе, в связи с чем он и мог получить в "экспресс-режиме" кресло главы фракции ЛДПР.

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