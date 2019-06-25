Советник Беглова Фурманов официально исключён из Союза театральных деятелей

Худрук "Русской антрепризы" им. Андрея Миронова, советник врио губернатора Александра Беглова Рудольф Фурманов на официальном уровне потерял членство в Союзе театральных деятелей, уведомил 78.ru актер Иван Краско.

"Фурманов много на себя берет, и все в пользу своего театра, а у «Русской антрепризы» нет даже своей труппы. На Союз, на театральную деятельность ему плевать. Ну, а раз так, зачем тогда состоять в Союзе?", - риторически вопросил Краско.

Ранее на просторах Facebook была опубликована программа развития культуры, написанная лично Фурмановым и адресованная Беглову с пометкой "с любовью и преданностью". Документ вызвал критику коллег режиссера по СТД. Театралы заявили о том, что Фурманов, находящийся в хороших отношениях с высокопоставленными чиновниками, заинтересован в "принятии городскими властями решений, которые ограничили бы руководителей государственных театров в вопросах формирования творческих коллективов и планировании текущего репертуара".

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.