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16:58

Верховный суд объявил вне закона "мусорный" референдум в Архангельской области

фото ЗакС политика Верховный суд объявил вне закона "мусорный" референдум в Архангельской области

Верховный суд признал незаконным проведение референдума по вопросу строительства мусорного полигона близ железнодорожной станции Шиес, которого для Архангельской области добивается группа инициативных граждан. Об этом сообщает "Эхо Москвы".

Таким образом суд удовлетворил жалобу исполнительной власти региона на решение областного суда.

В конце мая о несогласии с возможностью провести такого рода референдум заявляла архангельская прокуратура. В понимании силовиков, "вопросы обращения с отходами, в том числе их транспортировки, урегулированы федеральным законодательством" и не могут решаться путем плебисцита "на местах".

Конфликт вокруг завоза подмосковного мусора в юго-восточную часть Архангельской области тянется между гражданами и властями более полугода. В апреле протест активистов, разбивших на станции Шиес целый палаточный лагерь, принял бессрочный характер. По последним данным, в середине июня тяжелую строительную технику от станции временно отогнали. Жители ожидали, что президент Владимир Путин что-то скажет на "больную" для них тему во время недавнего четырехчасового общения с народом, но не дождались.

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19:48    
Это что угодно, только не верховный суд.
Путинская шайка отнимает у народа право голоса по любым реально важным для людей вопросам: по пенсионному вопросу, по мусорным полигонам.
Пора понять, что за свои права борятся и свои права отстаивают, их не получают в подарок!

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