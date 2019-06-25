Вице-губернатор Совершаева снова принимает участие в конференции "Единой России"

Заместитель врио губернатора Петербурга Александра Беглова по внутренней политике Любовь Совершаева вошла в президиум открывшейся 25 июня конференции регионального отделения "Единой России", передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Конференцию открыл лидер петербургских единороссов, спикер Заксобрания Вячеслав Макаров.

В повестке мероприятия - выдвижение кандидатов от партии власти на выборы депутатов органов местного самоуправления. Кроме того, будет принята предвыборная программа единороссов.

Напомним, беспартийная Совершаева принимала участие и в прошлой конференции петербургского ЕдРа, которая состоялась 31 января 2019 года.

Сергей Еремеев

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