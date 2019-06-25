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17:32

Высокоскоростную дорогу между двумя столицами оценили в 1,5 трлн рублей

фото ЗакС политика Высокоскоростную дорогу между двумя столицами оценили в 1,5 трлн рублей

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая должна будет соединить Москву и Петербург, потребует привлечения 1,5 трлн рублей, пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера Максима Акимова.

"Это самый дорогой участок земли. Во-вторых, он 800 км - ровно столько, сколько и до Казани. В-третьих, это строительство новых путей. В-четвертых, это заход в Москву и Санкт-Петербург. Вы попробуйте железной дорогой зайти в Париж", - попытался объяснить он высокие затраты.

Точный маршрут трассы пока не утвержден. По словам чиновника, дорога, возможно, пройдет "небольшой петлей" через Великий Новгород, что Акимов находит "интересной идеей".

Инициативу строительства магистрали в апреле поддержал президент Владимир Путин. Ожидается, что РЖД приступит к проектированию трассы осенью 2019 года. В планы правительства в обозримом будущем входит также строительство аналогичной высокоскоростной магистрали, призванной соединить Москву с Казанью. 

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17:55    
А авто и ж\д мост Крымский мост через Керченский пролив с подходами стоит 228 миллиардов руб. А враги России кричали, что дорого...

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