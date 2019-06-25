Явлинский рассказал о роли и возможностях "Яблока" в Петербурге

Один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский высоко оценил уровень работы своих коллег в Петербурге, отдельно подчеркнув также, что, какой бы ни была его собственная узнаваемость, сам он участвовать в губернаторских выборах не имеет ни морального права, ни желания. Специфика города, по его мнению такова, что здесь может баллотироваться только "местный", и имя этого политика - Борис Вишневский.

"Чтобы управлять Петербургом – нужно его знать, вырасти в нем, понимать его. Это должен быть человек, который вырос и знает Петербург. Там не нужно быть особым хозяйственником. Там просто нужно быть человеком, который не допускает воровства", - представил он свое видение будущего губернатора в интервью, данному "Эху Москвы".

Что же касается деятельности Вишневского, желающего занять высшую чиновничью должность в городе, и двух его соратников по фракции, то феномен регионального "Яблока" Явлинский в парадоксальной форме сформулировал так: "они делают много, но сделать могут мало". Виной тому, по его мнению, малое представительство "яблочников" в законодательном органе, а также некая часть журналистского сообщества, которая "сеет пессимизм и бессмыслицу".

Напомним, что, "не петербуржское" происхождение не помешало Явлинскому быть депутатом городского ЗакСа в 2011-2016 годах.

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