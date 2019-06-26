Активиста Казака отпустили из полиции без протокола

Политический активист Вадим Казак, позиционирующий себя как лидер движения "Освободим Петербург" и задержанный 25 июня по пути на митинг солидарности с экоактивистами из Архангельской области, в тот же день поздно вечером вышел из ОВД, избежав составления на себя протокола о правонарушении.

У него изъяли, как сообщает ресурс "МБХ Медиа", протестные плакаты, а также колодки и крылья, при помощи которых он хотел повторить свой перфоманс, впервые продемонстрированный публике 23 июня у Гостиного двора. Тогда "заковавшего" себя Казака в очередной раз задержали полицейские, заботливо предложив ему какую-либо медицинскую помощь.

В свою очередь, накануне Казак на короткое время лишился свободы, почти добравшись до начавшейся акции, выходя из станции метро "Площадь Ленина". Ему объяснили, что пройти с полицейскими ему необходимо, поскольку на него поступила жалоба на какие-то его неправомерные действия в Пушкинском районе, где активист проживает.

Начиная с мая эксцентричного мужчину задерживают практически каждую неделю.