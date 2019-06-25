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19:38

Полиция задержала активиста Вадима Казака, не дав ему попасть на митинг

фото ЗакС политика Полиция задержала активиста Вадима Казака, не дав ему попасть на митинг

Петербургский политический активист Вадим Казак, получивший известность в последние месяцы своими оригинальными акциями и перфомансами, рассказал о своем задержании по пути на санкционированный митинг в поддержку экоактивистов Архангельской области, который в эти минуты проходит на площади Ленина.

"Меня задержали на выходе из метро "Площадь Ленина" по КУСПу (книге учёта сообщений о происшествиях). Везут в 21 отделение Кондратьевский 87. Дескать, я совершил какое-то правонарушение в Пушкине, по месту проживания. Больше ничего не объяснили", - сообщил Казак ЗАКС.Ру.

В минувший уик-энд Казак, "заковавший" себя в колодки у Гостиного двора, в очередной раз был задержан полицейскими.

"Экологическая" акция проходит напротив здания Финляндского вокзала в форме согласованного пикета, рассчитанного на 300 человек. Трансляцию события под условным названием "Петербург и Шиес за зеленый Северо-Запад" ведет паблик "Зеленой коалиции".

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