Экспертизу по иску директора «Воин-В» к Резнику и СМИ проведут в Москве

Василеостровский районный суд назначил проведение судебной экспертизы по иску о защите чести и достоинства директора строительной компании «Воин-В» Олега Глущенко к депутату Законодательного собрания Максиму Резнику и СМИ, которые опубликовали высказывание парламентария о предпринимателе: телерадиокомпанит "Петербург" и информационной группе "Кросс-Медиа". Экспертизу проведёт организация из Москвы, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

На суде стороны дела поспорили о том, какое учреждение выбрать для проведения лингвистической экспертизы. Предложенные истцом организации не устраивали ответчика, и наоборот. Стороны предложили суду выбрать учреждение самостоятельно - возможно, в другом городе.

Суд назначил экспертизу опубликованного высказывания Резника о Глущенко на сайте депутата и в СМИ. Экспертизу будет проводить московская организация «Бюро судебных экспертиз».

Напомним, Глущенко считает, что Резник оскорблял его в своих высказываниях, которые цитировали СМИ. Глава строительной компании требует с депутата компенсацию в 1 млн рублей, а от СМИ - удаление информации.

София Саттарова

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