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Новости

9:55

Семь стран покинули ПАСЕ после восстановления РФ в правах

фото ЗакС политика Семь стран покинули ПАСЕ после восстановления РФ в правах

После того, как стало известно о возвращении России членства в Парламентской ассамблее Совета Европы, из её состава вышли 7 стран-делегатов, передает РБК. Это - Украина, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Грузия и Словакия, которые обвинили организацию в том, что она защищает права агрессора и интервента.

Руководитель Министерства иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич известил, что возвращение РФ полномочий в ПАСЕ "является неверным сигналом стране, которая прибегала к вооруженной агрессии, отравлению людей, расшатывала демократию на территории Европы".

Покинувшие ассамблею страны коллективно заявили о том, что ПАСЕ теряет доверие людей и, потворствуя России, она делает всё, чтобы защитить "благополучие агрессора".

Совет Европы решил восстановить членство РФ в ПАСЕ накануне, 26 июня. За проголосовали 116 парламентариев, 62 высказались против, воздержались - 15.

Российская делегация была лишена полномочий в ПАСЕ с 2014 года после присоединения Крыма и начала конфликта на востоке Украины. 

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10:02    
Покинули ПАСЕ не СТРАНЫ(!!!), а американские подстилки, шавки из ЦРУшной подворотни! По команде из Госдепа скоро вернутся отстаивать и продвигать интересы янки...

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