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12:42

В Кремле не видят причин для корректировки закона о неуважении власти в интернете

фото ЗакС политика В Кремле не видят причин для корректировки закона о неуважении власти в интернете

Закон об оскорблении госсимволов не нуждается в корректировке, нужно контролировать правоприменительную практику, чтобы не было нарушений, например, ограничения на критику власти, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Пескову напомнили, что президент Владимир Путин по время «прямой линии» 20 июня упоминал, что закон об оскорблении госсимволов нельзя использовать для ограничений на критику власти.  Также появилась информация, что в Кремле поручили полиции не штрафовать граждан за оскорбление чиновников и силовиков.

Песков, комментируя информацию, подчеркнул, что речь шла об оскорблении символов власти, государственности, но никак не о критике представителей власти. По его словам, отдельные связанные с этим дела «представляют интерес», и в Кремле «внимательно наблюдают за этим».

Новый пункт ст. 20.1 КоАП ввели 18 марта. Теперь за «явное неуважение к обществу, государству и госсимволам» граждане могут получить штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. Ранее по этой статье оштрафовали жителей Новгородской и Вологодской областей – за нелестные отзывы о Путине. Также протоколы по этой статье составляли из-за комментариев в группе протестующих против строительства свалки в Архангельской области, в том числе из-за фраз о недовольстве наглостью органов. Впервые подобное дело было прекращено в Хакасии, на которого протокол составили из-за оскорбительного высказывания о губернаторе региона Валентине Коновалове. 

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