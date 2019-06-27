Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

13:11

Преследуемый за создание профсоюза "Ученик" школьник объявил протестную голодовку

фото ЗакС политика Преследуемый за создание профсоюза "Ученик" школьник объявил протестную голодовку

Несовершеннолетний основатель школьного профсоюза "Ученик" Леонид Ш. на протяжении уже 11 дней держит голодовку, передает региональное "МБХ медиа". Главное требование, выдвинутое им, - прекратить преследовать по политическим мотивам детей, желающих отстаивать собственные права наравне с взрослыми.

Юноша взывает к петербургскому комитету по образованию с просьбой пояснить преподавателям городских учебных заведений, что школьники имеют право думать и высказывать свою позицию - в том числе в политике. Леонид Ш. также настаивает, чтобы в школах ввели бесплатное питание и перестали агитировать за вступление в ряды Юнармии.

Голодовку подросток прекратит после того, как подведомственный Смольному комитет аргументированно сообщит ему о возможности или невозможности принятия озвученных им требований, либо озвучит готовность к кооперации.

Ранее Леонида Ш. вызывали на беседу в полицию.

О давлении со стороны взрослых, с которым столкнулся юный Леонид Ш., решивший организовать некое подобие сообщества, отстаивающего свои интересы, ранее подробно рассказывала "Медиазона". ЗАКС.Ру в свою очередь писал о том, что ему грозили и отчислением, и походом в прокуратуру, и лечением в психбольнице.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
13:53 Мосгорсуд отказался отпустить Азата Мифтахова из СИЗО

13:37 "Торты, говядина, молоко": Росгвардия купила у "Дружбы народов" продуктов на 132 млн рублей

13:26 Толбухин маяк в Кронштадте признали региональным памятником

13:24 Муниципал: ЦИК и ГИК посетили ИКМО «Екатерингофское»

13:11 Преследуемый за создание профсоюза "Ученик" школьник объявил протестную голодовку

12:42 В Кремле не видят причин для корректировки закона о неуважении власти в интернете

12:40 СМИ: РПЦ хочет сделать из Сергиева Посада "православный Ватикан" за 140 млрд рублей   2

12:25 Муниципал: Депутаты-единороссы из МО «Владимирский округ» пошли на выборы самовыдвиженцами

12:25 Муниципал: Рабочая группа ГИК рекомендовала считать днем начала приема документов в МО «Екатерингофское» 25 июня

12:10 ВЦИОМ: Молодежь надеется на лучшую жизнь в России будущего   1

11:52 В Смольном сочли нецелесообразным строить новый зоопарк в пределах Петербурга   2

11:45 Муниципал: ИКМО «Сергиевское» открылась, но принимает пока только спортсменов

11:38 Муниципал: ИКМО «Сампсониевское» решила работать 27 июня с 15:00

11:32 Отчисленному из СПбГУ за интервью с экоактивистами студенту из Германии запретили въезд в РФ

10:58 Муниципал: ГИК увеличил срок подачи документов в ИКМО

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.