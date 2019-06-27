Мосгорсуд отказался отпустить Азата Мифтахова из СИЗО

Мосгорсуд признал законным арест аспиранта МГУ Азата Мифтахова по делу о дымовой шашке в офисе «Единой России», передает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Светлану Сидоркину.

По словам адвоката, суд не прислушался к доводам о переводе под домашний арест, хотя у аспиранта есть положительная характеристика, и он бы принес обществу больше пользы, занимаясь научной деятельностью. Вместо этого суд прислушался к прокурору, утверждающему, что Мифтахов склонен к совершению преступления, следствие не закончено, а молодой человек может скрыться.

Мифтахов остается под арестом до 7 августа. Его обвиняют в хулиганстве: якобы он участвовал в нападении на офис «Единой России» в 2018 году. Тогда неизвестные разбили окно и бросили в помещение файер.

Расследование дела приостановили в сентябре 2018 года, но после задержания Мифтахова возобновили. Единственное доказательство участия аспиранта МГУ – показания засекреченного свидетеля, сообщившего об этом спустя год после инцидента. Фигурантом этого дела он стал после другого – изначально Мифтахова подозревали незаконном изготовлении взрывчатых веществ после того, как в Балашихе нашли неразорвавшееся самодельное взрывное устройство.

Еще один задержанный по предыдущему делу, Даниил Галкин, рассказал о пытках со стороны силовиков: по его словам, его и Мифтахова избивали, в том числе электрошокером. Сидоркина также сообщала, что ее подзащитный говорил ей о пытках, и на его теле остались соответствующие следы.