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15:29

Выпускница МГУ пришла на вручение красного диплома в футболке «Свободу Азату Мифтахову»

фото ЗакС политика Выпускница МГУ пришла на вручение красного диплома в футболке «Свободу Азату Мифтахову»

Отличница мехмата Московского государственного университета 26 июня одела на вручение красного диплома футболку в поддержку политзаключенного, аспиранта МГУ Азата Мифтахова, сообщил Telegram-канал «Инициативная группа МГУ». Фамилия выпускницы не раскрывается.

«Диплом с отличием девушке вручил [ректор] Виктор Садовничий, проигнорировавший письмо студсовета с просьбой наказать силовиков, пытавших аспиранта МГУ шуроповертом, а розу дарил и.о. декана мехмата Владимир Чубариков, не сделавший ничего, чтобы защитить своего аспиранта», - говорят авторы канала.

Позже, 27 июня, Мосгорсуд признал законным арест Мифтахова по делу о дымовой шашке, брошенной в офис «Единой России».

Напомним, анархиста Мифтахова обвиняют в нападении на офис партии власти, которое было совершено 31 января 2018 года. Его задержали только 1 февраля 2019 года и в рамках дела об изготовлении взрывчатого вещества. На следующий день члены ОНК заявили, что нашли следы пыток на теле Мифтахова. 7 февраля анархиста выпустили на свободу, но уже на выходе из ИВС задержали вновь и предъявили новое обвинение – по делу о дымовой шашке в офисе ЕдРа.

 

  

 


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15:36    
В России немало всякого рода идиоток, эта одна из них!

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