Инвалида в Кемеровской области оштрафовали из-за нелестного поста о Путине в соцсетях

Кемеровский областной суд оштрафовал жителя города Осинники Илью Путевского на 30 тысяч рублей из-за критического поста о президенте Владимире Путине, передает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Станислава Селезнева.

Дело было рассмотрено по ч. 3 ст. 20.1 КоАП (оскорбление госсимволов в интернете). Поводом стал пост во «ВКонтакте», в котором Путевский грубо сравнил Путина с трусливым человеком. У Путевского есть инвалидность, решение суда он намерен обжаловать.

Сам Путин в ходе «прямой линии» 20 июня подчеркивал, что новый закон об оскорблении госсимволов в интернете не должен касаться критики конкретных чиновников, депутатов и силовиков. Об этом же напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 27 июня, когда появилась информация, что в Кремле потребовали от полиции прекратить штрафовать граждан за подобное.

Тем не менее, Путевский – не первый оштрафованный за нелестные отзывы о Путине в соцсетях. Ранее по тому же поводу оштрафовали жителей Новгородской и Вологодской областей.