Свидетель обвинил Арашукова в заказе убийства человека, плюнувшего в его портрет

Предшественник Рауфа Арашукова на посту сенатора от Карасаево-Черкессии Вячеслав Дерев дал признательные показания по делу об убийстве, передает «Интерфакс» со ссылкой на Арашукова.

По словам Арашукова, 11 июня во время очной ставки с Деревым последний сказал, что экс-сенатор ему признался в заказе убийства зампреда общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» КЧР Аслана Жукова – потому что тот плюнул в портрет Арашукова. «И поэтому я убил его. Это кроме как фантастикой никак не назовешь», - заявил Арашуков на заседании Басманного суда Москвы.

По мнению Арашукова, такие показания Дерев дал из-за неприязненных отношений между экс-сенаторами. Ранее Дерев был арестован по делу о крупном мошенничестве, сейчас он освобожден.

«Он сам заявлял прессе, когда находился под стражей по своему делу, что он выйдет на свободу только, когда в тюрьму сяду я. Так и произошло», - подчеркнул Арашуков.

Арашуков находится в СИЗО по обвинению в участии в преступном сообществе, убийстве двух и более лиц и давлении на свидетеля. При этом, заявили в комиссии, у него все равно была возможность сдать сведения. В середине апреля адвокат Арашукова сообщила, что ее подзащитный направлял декларацию о доходах из СИЗО, но когда именно сотрудники изолятора отправили ее, неизвестно.

Арашукова задержали во время заседания Совфеда 30 января. Его подозревают, в числе прочего, в заказе двух убийств: Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова. Также в Петербурге был задержан и арестован отец сенатора Рауль Арашуков, которого подозревают в хищении 10 млрд рублей в составе преступной группы.