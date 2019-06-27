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Новости

17:56

Экс-сенатору Арашукову и его отцу продлили арест до конца сентября

фото ЗакС политика Экс-сенатору Арашукову и его отцу продлили арест до конца сентября

Столичный Басманный суд до 30 сентября продлил арест экс-сенатору Совфеда от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову, его отцу Раулю и двоюродному брату Руслану, передает "Интерфакс".

Стороне защиты вновь было отказано в ходатайстве об изменении меры пресечения фигурантов, в связи с чем Арашуковых не отпустят ни под домашний арест, ни под залог, как о том просили адвокаты.

Не так давно стало известно, кто занял пустующее кресло сенатора: этим человеком вновь стал Крым Казаноков, занимавший место Арашукова до его пришествия в Совфед в 2016 году.

Скандальное задержание Рауфа Арашукова, положившее начало его громкому уголовному делу, произошло прямо в здании сената в конце января. После он был временно отстранен от должности, а в мае - лишился ее окончательно. По совокупности инкриминируемых преступлений, среди которых убийства людей и организация ОПГ, 33-летнему бывшему сенатору может грогзить пожизненное заключение.

 

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