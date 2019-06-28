Сподвижника Навального Шаведдинова задержали возле дома без объяснения причин

Член московской команды Алексея Навального, ведущий его YouTube-канала Руслан Шаведдинов встретился у подъезда своего дома с полицией, которая задержала его, не объяснив причин, и препроводила в свой автомобиль. Об этом сигнализировала в своем Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

"За что именно задержали и куда везут, пока неизвестно", - гласит ее сообщение.

Возможно, задержание связано с несанкционированной протестной акцией в поддержку журналиста Ивана Голунова, прошедшей 12 июня и разогнанной правоохранителями. На ней Шаведдинова тоже задержали. За участие в ней и сам Навальный 1 июля будет отвечать перед судом.