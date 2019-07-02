"Пытаются опорочить моё честное имя": Глава московских единороссов решил засудить ФБК

Руководитель столичного отделения "Единой России", заместитель председателя Мосгордумы Андрей Метельский намерен подать иск о защите чести и достоинства к Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального, который нашел у его семьи миллиардную недвижимость в РФ, отели в Австрии и оффшоры, передает РБК.

Расследование ФБК, уверен Метельский, связано исключительно с грядущими выборами в Мосгордуму, на которых он будет представлять районы Гольяново, Северное Измайлово и Метрогородок. На своем нынешнем посту в думе, отметим, он пребывает уже на протяжении 18 лет.

"Они пытаются опорочить мое честное имя, это слабая попытка кого-то в чем-то уличить", - отметил в беседе с РБК народный избранник.

По словам Метельского, он ежегодно сообщает о всей имеющейся у него недвижимости в декларации о доходах, и до этих пор "никогда никаких вопросов не возникало".

Отели в Австрии, продолжил единоросс, с 2007 года зарегистрированы на его мать, сына и "группу лиц, среди которых есть граждане Австрии и граждане России". Средства на покупку гостиниц выделили российские и местные банки: подтверждающие это документы он готов в любое время предоставить.

"Моя мама и сын - взрослые самостоятельные люди. В чем проблема? Им нельзя ничего иметь? И разве сын за отца отвечает? Мне кажется, нет", - резюмировал Метельский.

Накануне, 1 июля, ФБК выпустил расследование о принадлежащей депутату и его семье недвижимости. В частности, Навальный с соратниками утверждают, что он владеет сетью австрийских отелей стоимостью 40 млн евро и жильем в Москве, совокупная цена которого достигает почти 6 млрд рублей. "Коррупционная схема", считают в ФБК, проста: Метельский оформляет всю недвижимость на мать, сына и друга Петра Ивановского, который работает его советником в Мосгордуме.