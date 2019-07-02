Путин поручил Генпрокуратуре разобраться в возбуждении дел о неуважении к госсимволам в соцсетях

Президент Владимир Путин по итогам «прямой линии» поручил Генпрокуратуре проанализировать правоприменение новых пунктов КоАП о неуважении к символам государства в интернете, сообщается на сайте Кремля.

Провести проверку Путин поручил Генпрокуратуре совместно с МВД и Роскомнадзором. Также президент поручил принять меры по недопущению необоснованного привлечения к административной ответственности и блокировки ресурсов. Сделать это ведомства должны до 1 ноября.

В ходе «прямой линии» Путин подчеркивал, что новый закон об оскорблении госсимволов в интернете не должен касаться критики конкретных чиновников, депутатов и силовиков. Тогда он говорил, что поручит Генпрокуратуре разобраться в этом вопросе. Об этом же напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 27 июня, когда появилась информация, что в Кремле потребовали от полиции прекратить штрафовать граждан за подобное.

Тем не менее, суды продолжают штрафовать граждан за неуважительные высказывания о чиновниках, и о Путине в частности. Так, 1 июля суд оштрафовал жителя Ставрополя на 30 тысяч рублей за критику Путина при сравнении с президентом Украины Владимиром Зеленским. Всего пока вынесено девять решений по этому закону, только в одном случае штраф составил 15 тысяч рублей, в остальных – 30 тысяч.