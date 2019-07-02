СК начал проверку по факту гибели 14 моряков-подводников

Следственный комитет начал проверку по факту гибели моряков-подводников при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате Минобороны, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По данным СК, трагедия произошла недалеко от Североморска, в российских территориальных водах. Пожар произошел вечером 1 июля на спускаемом аппарате глубоководной атомной подлодки АС-12, известной как «Лошарик», пишет РБК со ссылкой на источник. По данным собеседника агентства, погибшие – штатный экипаж этого аппарата.

При пожаре, отравившись продуктами горения, погибли 14 моряков, сообщили ранее в Минобороны. Глубоководный аппарат находится в Североморске.