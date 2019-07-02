Защитники Муринского парка передали в Смольный 3,7 тысяч подписей против застройки

Защитники Муринского парка передали в Смольный 3,7 тысячи подписей петербуржцев с просьбой защитить зеленую зону от застройки, сообщили в «Зеленой коалиции Петербурга».

Активисты адресовали эти подписи врио губернатора Александру Беглову. Подписавшиеся выступают за сохранение парка от строительства новых объектов спорткомплекса Nova Arena и за перенос стройки за пределы парка и других зеленых зон.

«Не лишайте нас березовой рощи и других деревьев, детской горки, общедоступной рекреационной зоны, где мы занимаемся спортом бесплатно!» – требуют активисты.

О намерении передать несколько тысяч подписей за сохранения парка в конце июня сообщала представительница инициативной группы Марианна Бакан. Она рассказала, что защитники парка уже не раз обращались к Беглову за помощью, но врио губернатора конфликт никак не комментировал. В апреле активисты встречались с вице-губернатором Эдуардом Батановым, и, по словам Бакан, в ходе встречи чиновник предположил, что она ненавидит спорт.

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