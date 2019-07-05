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14:57

Смольный определился, к какому времени наконец "доделают" "Новокрестовскую" и "Беговую"

фото ЗакС политика Смольный определился, к какому времени наконец "доделают" "Новокрестовскую" и "Беговую"

Все рабочие недочеты на станциях метро "Беговая" и "Новокрестовская" - на которых из-за постоянных протечек нет плитки и не работают траволаторы - будут устранены до декабря 2019 года, пообещали в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Смольного.

"В настоящее время ОАО «Метрострой» в рамках выполнения гарантийных обязательств устраняет дефекты, выявленные в процессе эксплуатации станции метро «Беговая». Выясняется причина протечек, формируется задание на проведение работ по их устранению. В частности, для этого и была снята плитка в вестибюле. Кроме того, панели, которыми были отделены зоны траволаторов, удалены. Поскольку эксплуатирующая организация пришла к выводу, что при вибрации траволаторов на них оказывается большое воздействие и требуется их дополнительное укрепление", - поделились деталями ремонта в комитете.

Как уточнили в КРТИ, на двух траволаторах "Беговой" к настоящему времени уже должен быть завершен ремонт ходовой части, осталось отрегулировать их тормозную систему и приступить к работам на других подъемниках.

Декабрь 2019 года - крайний срок, подытожили в КРТИ. Есть вероятность, что отладка будет завершена раньше.

Весной 2019 года представители петербургского штаба Алексея Навального проинспектировали многострадальную станцию и пришли в ужас, опасаясь, что ввиду своего прискорбного технического состояния она в любой момент может обрушиться. В ответ глава подземки Владимир Гарюгин заверил: протечки на "Беговой" опасности не представляют.

И "Новокрестовская", и "Беговая" были спешно открыты к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

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16:56    
Переименовать в БЕГЛОВУЮ, и сразу приблизится завершение работ.

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