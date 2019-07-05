Роскомнадзор составил протокол на Google из-за фильтрации контента в поисковике

Роскомнадзор составил административный протокол в отношении американской компании Google, сообщили представители регулятора.

Протокол составлен из-за недостаточного уровня фильтрации запрещенного в России контента в выдаче поисковика. Теперь Google грозит штраф от 500 до 700 тысяч рублей.

Ранее глава РКН Александр Жаров заявил, что на Google составляют новый протокол из-за снижения уровня фильтрации в поисковике. В конце 2018 года компанию уже оштрафовали на 500 тысяч рублей за то, что она не подключилась к федеральной государственной информационной системе, в которой содержится перечень заблокированных в России сайтов. Подключение к реестру – требование законодательства, вступившее в силу с 1 октября. Поисковики, подключившись к системе, должны исключать из выдачи запрещенные ресурсы.

Позже в Роскомнадзоре допустили, что если Google будет игнорировать требования закона, то законодательство изменят так, чтобы появилась возможность заблокировать поисковик в России.