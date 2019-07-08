Выборы муниципальных депутатов в Петербурге проходят со скандалами: нападения казаков, «фейковые» очереди, голодовки, попытки отыскать ИКМО и многое другое. Если вы следите за политической жизнью Петербурга, то без труда сможете отличить громкие истории муниципальных выборов 2014 года от событий 2019-го. Проверьте свои знания в тесте ЗАКС.Ру.
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8 июля, 19:41
Тест: Скандалы муниципальных выборов в Петербурге
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8 июля, 20:29 ДК Кирова оштрафовали на 200 тысяч рублей за невнимательность к зданию и потерянный бюст Пушкина
8 июля, 19:53 УФАС аннулировало закупку метрополитена на 547 млн рублей
8 июля, 19:41 Тест: Скандалы муниципальных выборов в Петербурге
8 июля, 19:30 Муниципал: Милана Тюльпанова подала документы на выдвижение в МО "Гавань"
8 июля, 18:55 Путин объявил 2020 год Годом памяти и славы в России
8 июля, 18:25 Ведущего "Рустави 2" отстранили от работы после оскорблений в адрес Путина
8 июля, 18:11 Три депутата и один врио: Регистрация кандидатов в губернаторы окончена
8 июля, 17:57 СМИ: Выживших при пожаре в Баренцевом море подводников выписали из госпиталя
8 июля, 17:19 Профильный комитет Госдумы поддержал запрет на ввоз вина и воды из Грузии
8 июля, 16:56 Фигурантам дела "Нового величия" отказались смягчить меры пресечения
8 июля, 16:25 Юнус-Бек Евкуров назначен замминистра обороны России
8 июля, 15:54 "Единая Россия" в Госдуме поднимет вопрос о запрете на вино и воду из Грузии
8 июля, 15:20 Корреспондентов "МБХ медиа" задержали около резиденции Путина
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Главный редактор: Гончарова Н.С.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.