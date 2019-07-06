Погибших в Баренцевом море подводников похоронили рядом с экипажем "Курска"

Погибших в Баренцевом море моряков-подводников похоронили на Серафимовском кладбище, передает MR7.

В церемонии прощание приняли участие врио губернатора Петербурга Александр Беглов, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, вице-спикер Сергей Соловьев, депутаты парламента. Также с погибшими моряками простились родственники, друзья и близкие. Церемония прощания была закрытой.

Территория была оцеплена сотрудниками ОМОН, Росгвардии и военной полицией, журналистов и сторонних людей не подпускали к месту погребения. Офицеров похоронили рядом с мемориалов погибшим на подлодке «Курск».

14 моряков-подводников погибли при аварии на научно-исследовательском глубоководном аппарате Министерства обороны, носящим неофициальное название «Лошарик». Большинство подводников отравились парами горения. Причиной стал пожар в аккумуляторном отсеке.

Погибшие военные служили в войсковой части, которая дислоцируется в Петербурге. Среди них было семь капитанов первого ранга, двое из которых - Герои России. Остальным Владимир Путин присвоил это звание посмертно.

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