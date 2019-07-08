"Единая Россия" в Госдуме поднимет вопрос о запрете на вино и воду из Грузии

Фракция «Единая Россия» в Госдуме собирается поднять на Совете палаты вопрос о прекращении поставок вина и воды из Грузии и о запрете на денежные переводы в страну, передает ТАСС со ссылкой на главу фракции, вице-спикера Госдумы Сергея Неверова.

По словам Неверова, в Грузии «по-прежнему присутствуют русофобские настроения», и это опасно для граждан России. «В этих условиях, конечно, мы считаем, что подобные действия недопустимы. Мы сегодня на Совете Госдумы поднимем вопрос о прекращении поставок из Грузии вина, воды и о запрете денежных переводов в республику Грузия», - заявил единоросс.

Эти меры, считает Неверов, нужны, поскольку «недружественные действия» в отношении российских граждан «должны иметь адекватную оценку». «Думаю, коллеги из других фракций это решение поддержат», - оценил он перспективы предложения о запрете.

8 июля вступил в силу указ о запрете прямого авиасообщения между России и Грузии. Запрет был введен против массовых акций протеста в Грузию, которые начались после выступления депутата Госдумы Сергея Гаврилова с места спикера грузинского парламента. Протестующие требовали отставок грузинского руководства, в том числе спикера, который вскоре сложил полномочия. Вскоре мирный протест перерос в стычки с полицией, пострадали более 240 человек.