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8 июля, 15:54

"Единая Россия" в Госдуме поднимет вопрос о запрете на вино и воду из Грузии

фото ЗакС политика "Единая Россия" в Госдуме поднимет вопрос о запрете на вино и воду из Грузии

Фракция «Единая Россия» в Госдуме собирается поднять на Совете палаты вопрос о прекращении поставок вина и воды из Грузии и о запрете на денежные переводы в страну, передает ТАСС со ссылкой на главу фракции, вице-спикера Госдумы Сергея Неверова.

По словам Неверова, в Грузии «по-прежнему присутствуют русофобские настроения», и это опасно для граждан России. «В этих условиях, конечно, мы считаем, что подобные действия недопустимы. Мы сегодня на Совете Госдумы поднимем вопрос о прекращении поставок из Грузии вина, воды и о запрете денежных переводов в республику Грузия», - заявил единоросс.

Эти меры, считает Неверов, нужны, поскольку «недружественные действия» в отношении российских граждан «должны иметь адекватную оценку». «Думаю, коллеги из других фракций это решение поддержат», - оценил он перспективы предложения о запрете.

8 июля вступил в силу указ о запрете прямого авиасообщения между России и Грузии. Запрет был введен против массовых акций протеста в Грузию, которые начались после выступления депутата Госдумы Сергея Гаврилова с места спикера грузинского парламента. Протестующие требовали отставок грузинского руководства, в том числе спикера, который вскоре сложил полномочия. Вскоре мирный протест перерос в стычки с полицией, пострадали более 240 человек. 

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8 июля, 18:11    
Саперави, ты это о грузинском пойле "Минассали", что ли, речь ведёшь или о "Вазис у бани"? И на хрена русским этот грузин Вазис, да ещё у бани?

8 июля, 17:48   Саперви  
Очередная гадость для россиян от партии Путина, жуликов и воров. Крымская бормотуха хорошо идет только полоумному троллю саше (17:10)

8 июля, 17:10    
У нас своего полно вина, хотя бы из Крыма, а в мире вина тотальный переизбыток, есть откуда заменить грузинское, как и воду, да и ещё и намного дешевле!!! Проучить же безмозглых грузинов обязательно надо!

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