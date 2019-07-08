СМИ: Выживших при пожаре в Баренцевом море подводников выписали из госпиталя

Пятеро пострадавших при пожаре на глубоководной станции Минобороны в Баренцевом море выписаны из Военно-морского клинического госпиталя в Североморске, передает РБК со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, пострадавшие получили контузию в результате взрыва и пожара в носовом отсеке станции, где находился аккумулятор. Все пятеро в момент взрыва находились в центральном отсеке, утверждают источники.

Четверо пострадавшиъ – офицеры-подводники, еще один – гражданский специалист, возможно, представитель североморского завода, говорят источники. По словам собеседников агентства, они пришли в себя к 4 июля, их решили выписать, чтобы «некоторые из них смогли попасть на похороны сослуживцев» - 14-ти погибших подводников. Похороны прошли на Серафимовском кладбище в Петербурге, погибших похоронили рядом с экипажем подлодки «Курск».

14 моряков-подводников погибли при аварии на научно-исследовательском глубоководном аппарате Министерства обороны, носящим неофициальное название «Лошарик». Большинство подводников отравились парами горения. Причиной стал пожар в аккумуляторном отсеке.

Погибшие военные служили в войсковой части, которая дислоцируется в Петербурге. Среди них было семь капитанов первого ранга, двое из которых - Герои России. Остальным Владимир Путин присвоил это звание посмертно.