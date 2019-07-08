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8 июля, 18:25

Ведущего "Рустави 2" отстранили от работы после оскорблений в адрес Путина

фото ЗакС политика Ведущего "Рустави 2" отстранили от работы после оскорблений в адрес Путина

Телеведущий Георгий Габуния временно отстранен от работы после инцидента с оскорблением президента России Владимира Путина в эфире программы «Постскриптум» на «Рустави 2», говорится в заявлении телеканала.

Орган самоуправления канала рассмотрел авторский текст журналиста, произнесенный им в начале программы. В итоге Габунию отстранили на два месяца от работы на телеканале.

В эфире своей авторской программы «Постскриптум» 7 июля Габуния нецензурно высказался о Путине и его родителях. После этого телеканал приостановил вещание из-за стихийной акции протеста у своего здания. Высказывания журналиста осудили многие политики, в том числе – президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Из-за выступления Габунии, а также из-за акций протеста в Грузии в июне Госдума рассматривает вопрос об ограничении на ввоз вин и минеральной воды из страны. Эти меры уже поддержал профильный комитет нижней палаты парламента.

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8 июля, 23:36    
21:02 - ты приедь в грузию и повтори это им на площади... гы-гы-гы... глупый депутат за меньшее огр[цензура] грузин, еле ноги унес...

8 июля, 21:02    
Грузия-это исторически Россия!!! Надо её вернуть под красные звёзды Кремля! А то совсем грузины разболтались!

8 июля, 20:11    
молодец телеведущий, премию ему надо выписать... он высказал то, публично, что трусят (публично) высказать граждане россии в адрес путина, его провального царствования и в адрес его челяди...россияне тоже кроют путина отборным матом - "за пенсию", бардак, повальную коррупцию, с которой он не может справится, и пречее - можно услышать и в транспорте (особенно за городом), в очередях и т.д.... а вот публично, пока еще нет... путин насрал грузии, и чего еще ждать, чтобы грузины шашлык путину поднесли и рог с вином?...

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