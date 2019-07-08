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8 июля, 17:19

Профильный комитет Госдумы поддержал запрет на ввоз вина и воды из Грузии

фото ЗакС политика Профильный комитет Госдумы поддержал запрет на ввоз вина и воды из Грузии

Комитет Госдумы по международным делам поддержал предложение фракции «Единая Россия» об ограничении на ввоз вин и минеральной воды из Грузии и запрете на денежные переводы между странами, передает «Интерфакс» со ссылкой на главу комитета Леонида Слуцкого.

По словам Слуцкого, он ждал извинений за инцидент с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым, который выступал на Межпарламентской ассамблее православия в парламенте Грузии, сев на место спикера. Извинений так и не последовало, отметил Слуцкий. Ждут в Госдуме извинений и за то, что 7 июня телеведущий Гиоргий Габуния в эфире телеканала «Рустави 2» нецензурно выругался в адрес президента Владимира Путина.

8 июля вступил в силу указ о запрете прямого авиасообщения между России и Грузии. Запрет был введен против массовых акций протеста в Грузию, которые начались после выступления депутата Госдумы Сергея Гаврилова с места спикера грузинского парламента. Протестующие требовали отставок грузинского руководства, в том числе спикера, который вскоре сложил полномочия. Вскоре мирный протест перерос в стычки с полицией, пострадали более 240 человек. 

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8 июля, 21:10    
20:17. 3 млрд. руб. - это не потери авиаторов, а стоимость билетов...Из 3-х миллиардов надо вычесть огромнейшую стоимость авиакеросина, зарплату экипажа, оплату диспетчерских и аэродромных служб и тд итп. Авиакомпании работают почти по нулям, а то и в убыток...

8 июля, 20:17    
бедные российские барыги, они уже плачут от убытков, а ведь надеялись сделать хорошую выручку на хорошем грузинском вине, теперь завезут что дешевле из европы... путину и госдуре плевать, что хуже будет и россиянам, например уже озвучили потери российских перевозчиков - 3 млрд руб!.. а, "патриотов" госдумовцев надо бы лишь загранпаспортов, чтобы ездили в крым, а не в америку европу...

8 июля, 17:42    
Госдупа-позор!!!

8 июля, 17:36    
Госдума-браво! Надо заботиться о собственных производителях вина и поставщиках мин.воды! Ещё и наш газ надо Грузии вырубить! Аджария-Батуми-это Россия!!!

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