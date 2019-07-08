Профильный комитет Госдумы поддержал запрет на ввоз вина и воды из Грузии

Комитет Госдумы по международным делам поддержал предложение фракции «Единая Россия» об ограничении на ввоз вин и минеральной воды из Грузии и запрете на денежные переводы между странами, передает «Интерфакс» со ссылкой на главу комитета Леонида Слуцкого.

По словам Слуцкого, он ждал извинений за инцидент с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым, который выступал на Межпарламентской ассамблее православия в парламенте Грузии, сев на место спикера. Извинений так и не последовало, отметил Слуцкий. Ждут в Госдуме извинений и за то, что 7 июня телеведущий Гиоргий Габуния в эфире телеканала «Рустави 2» нецензурно выругался в адрес президента Владимира Путина.

8 июля вступил в силу указ о запрете прямого авиасообщения между России и Грузии. Запрет был введен против массовых акций протеста в Грузию, которые начались после выступления депутата Госдумы Сергея Гаврилова с места спикера грузинского парламента. Протестующие требовали отставок грузинского руководства, в том числе спикера, который вскоре сложил полномочия. Вскоре мирный протест перерос в стычки с полицией, пострадали более 240 человек.