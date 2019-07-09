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Новости

13:06

Znak: Мандат Капитанова достанется его бывшему бизнес-партнеру Павлу Итину

фото ЗакС политика Znak: Мандат Капитанова достанется его бывшему бизнес-партнеру Павлу Итину

Бывший бизнес-партер ушедшего в Смольный экс-депутата Заксобрания Олега Капитанова Павел Итин получит его мандат, поделились со Znak.com осведомленные источники.

Семьи чиновников связывает общая предпринимательская деятельность. Иткин вместе с Анной Капитановой владеет ООО "Штакен": обществу принадлежит ресторан в особняке Штакеншнейдера на Миллионной улице. В 2015 году фирма Олега Капитанова занималась ремонтом исторического здания. Градозащитники обвинили её в незаконных перепланировках особняка и несогласованных с КГИОП работ внутри.

В 2016 году Иткин пробовал стать депутатом ЗакСа от ЛДПР, параллельно целясь на мандат депутата в МО "Автово". В обоих случаях он потерпел фиаско.

Собеседники Znak.com поделились, что Капитанов и Иткин познакомились ещё в школьные годы.

После проигранных выборов предприниматель занял должность председателя контрольно-ревизионной комиссии в региональном отделении ЛДПР. 

То, что Владимир Жириновский переменил внезапно "гнев на милость" по отношению к перешедшему на работу в Смольный Капитанову, источники издания объяснили просто: мужчины "договорились". В партии говорят, что в урегулировании конфликта якобы участвовал руководитель аппарата президента Антон Вайно, а за Капитанова перед ним "ходатайствовала" лично Любовь Совершаева.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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14:01    
Не политическая, а чисто коммерческая сделка... Не депутаты, а торгаши...

13:58    
Ещё одного придурка завели, ну и продажная партия

Страница 1-ая (всего: 1)
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