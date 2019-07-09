Госдума предложила правительству ввести антигрузинские санкции

Депутаты Государственной думы предложили правительству РФ ввести экономические ограничения в отношении Грузии: решение, пишет "Коммерсант", единогласно поддержали представители всех фракций. Данная мера избрана в связи с "непрекращающимися антироссийскими провокациями" в Тбилиси.

Накануне спикер парламента Вячеслав Володин отмечал, что речь идет только о продуктовом эмбарго, предполагающим запрет на ввоз в РФ грузинских вин и вод. Также резонным ему казалось ограничить сумму денежных переводов.

Поводом для эскалации российско-грузинского конфликта стал оскорбительный спич телеведущего "Рустави-2" Георгия Габунии, который, используя ненормативную лексику, оскорбил в прямом эфире Владимира Путина и его семью. У офиса телеканала возник стихийный протест; ведущего на месяц отстранили от работы.

После того, как в Тбилиси вспыхнули уличные протесты против предполагаемого участия российских политиков во внутренних грузинских делах, президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий пассажирские полеты в Грузию, который вступил в силу вчера, 8 июля.